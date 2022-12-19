Болельщики освистали президента ФИФА во время награждения ЧМ-2022

Президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино освистали перед церемонией награждения ЧМ-2022 в Катаре. После финального матча функционер появился на поле, чтобы вручить футболистам медали и кубок. В момент, когда фамилию Инфантино объявлял диктор на стадионе, трибуны начали свистеть.
Отметим, как только диктор стал объявлять фамилии других награждающих официальных лиц, свист на трибунах сразу же прекратился.
Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.
На 23-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, а на 36-й минуте отличился полузащитник Анхель Ди Мария. Во втором тайме два мяча забил форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе (первый — с 11-метрового). Игра перешла в дополнительное время, где команды обменялись голами. В серии пенальти победу сборной Аргентины обеспечили точные удары Месси, Дибалы, Паредеса и Монтьеля, а также сейв голкипера Мартинеса и промах Тчуамени.
- 19 декабря 2022
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