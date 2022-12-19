Парфёнов: не знаю, сколько ещё будет играть Месси, но концовка его карьеры потрясающая

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о нападающем Лионеле Месси после финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной (3:3 доп.вр., 2:4 пен.).

«Любому болельщику хочется такого финала. Две команды не может победить, есть только один победитель. Соответственно, проигравшая сторона не рада такому финалу. Такое событие, которые запомнится надолго в памяти. Лучший финал чемпионата мира? Вспомнить бы, что было до этого… Судя по тому, что надо двигаться вперёд — один из лучших.



Месси — король? Это комментировать не нужно — все титулы, все заслуги! Не знаю, сколько ещё он будет играть, но концовка его карьеры просто потрясающая!», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Танец Месси с чеком на $ 10 млн после победы на ЧМ-2022. Видеоролик: