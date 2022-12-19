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Стало известно, сколько футболисты сборной Франции получили за поражение в финале ЧМ-2022

Стало известно, сколько футболисты сборной Франции получили за поражение в финале ЧМ-2022
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Авторитетное французское издание RMC Sport раскрыло финансовые детали участия сборной Франции по футболу в чемпионате мира — 2022.

Федерация футбола Франции получила € 29 млн за выход в финал мирового первенства. При этом победитель турнира, сборная Аргентины, получила € 41 млн.

30% от полученной суммы французская футбольная федерация отдала игрокам, тренерам и персоналу сборной. Таким образом, каждый член национальной команды Франции получил по € 288 тыс. Остальные 70% призовых Федерация футбола Франции оставила себе — эти деньги пойдут на финансирование организации и развитие любительского футбола.

Напомним, в финале чемпионата мира встречались сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.

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