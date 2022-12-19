Альварес: в «МС» фаворитами ЧМ называли Португалию и Францию, а Гвардиола указал на меня
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола был уверен в победе аргентинской национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«В один из моих первых дней в «Манчестер Сити» Гвардиола, португальские игроки и Родри говорили о сборных, которые могут выиграть чемпионат мира. Я ничего не сказал. Они называли Португалию и Францию. А Пеп сказал: «Знаете, у кого больше всего шансов?» И указал на меня», — приводит слова Альвареса Varsky Sports.
В финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Этот титул стал третьим для аргентинцев. Прежде аргентинские футболисты завоёвывали трофей в 1978 и 1986 годах.
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