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Эдди Хау: Ширер сказал, что нам подойдёт Энцо Фернандес? Простите, я смотрел другой канал

Эдди Хау: Ширер сказал, что нам подойдёт Энцо Фернандес? Простите, я смотрел другой канал
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал слухи об интересе его команды к полузащитнику сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандесу.

«Я знаю Энцо Фернандеса. Но я думаю, что сумма за его трансфер будет довольно высокой.

Ширер сказал, что он подойдёт «Ньюкаслу»? Прости, Алан, я смотрел другой канал», — приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Энцо Фернандес в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. 21-летний полузащитник был признан лучшим молодым игроком турнира.

Ранее сообщалось, что другой английский клуб – «Ливерпуль» — готов выплатить сумму отступных за аргентинца, которая составляет £ 120 млн.

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