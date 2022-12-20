Орлов: может, Алип нужен «Зениту», чтобы связывать нас с азиатским футболом

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о полноценном трансфере 22-летнего защитника Нуралы Алипа из «Кайрата» в «Зенит».
«Судя по всему, мы уходим в Азию. 23 декабря будет исполком, который рассмотрит эту ситуацию. А Алип уже почти в Азии. По менталитету он как раз, может, нужен, чтобы связывать нас с азиатским футболом.
Верю, что окажемся в Азии, потому что вижу всю конъюнктуру вокруг и что говорят. Карпин говорит, что лучше играть, чем не играть. С этим придётся согласиться, никуда не деться.
Но самое главное другое. Вряд ли сейчас игроки из Европы и даже Латинской Америки будут идти в «Зенит», потому что в Лиге чемпионов УЕФА они играть не будут.
Так ли хороша Лига чемпионов в Азии? За неимением гербовой пишем на простой. Что тут поделаешь», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
14 декабря «Зенит» объявил о подписании контракта с Нуралы Алипом по схеме «2,5+1». Сине-бело-голубые выкупили права на казахстанского защитника у алматинского «Кайрата».
«Зенит» в 17 матчах набрал 42 очка и ушёл на зимний перерыв, располагаясь на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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