Газизов: Урунов — хороший парень, просто он заблудился. Сосен мало, но он заблудился

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался об экс-полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове.
«Возвращение Урунова в „Уфу“? Нет, Урунов сам выбрал свой путь. Мы предлагали Остону вернуться. Я верил в этого игрока, сомнений в его футбольных качествах у меня нет. На сегодняшний день тоже нет. То, что он может по‑футбольному, я знаю, и многие знают. Но есть масса других причин, которые ему надо преодолеть самому. И кроме него это никто не сделает. В голову другому человеку не залезешь.
Контактируем ли мы с ним? Нет, но иногда мы можем созвониться. Он может позвонить мне, и я ему могу набрать, как и любому другому футболисту, которые были у нас. Мне интересно, как у него будет двигаться карьера, его жизнь. Ну заблудился парень… Сосен немного, но он заблудился», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Напомним, Остон Урунов на данный момент находится в статусе свободного агента.
- 20 декабря 2022
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