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«Зенит» сообщил о переносе товарищеского матча с иранским «Сепаханом»

«Зенит» сообщил о переносе товарищеского матча с иранским «Сепаханом»
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«Зенит» в своём телеграм-канале сообщил о переносе даты товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан». Он состоится 17 февраля 2023 года. Ранее игру хотели провести в начале февраля, 3-го числа.

«Сине-бело-голубые и футбольный клуб из Ирана достигли договорённости о переносе товарищеской встречи. Игра состоится 17 февраля 2023 года на стадионе «Накш-э Джахан» в Исфахане. Точное время начала матча и информация о трансляции будут опубликованы дополнительно», — сказано в заявлении.

На зимнюю паузу «Зенит» ушёл на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав в 17 матчах 42 очка. В Фонбет Кубке России «Зенит» занял в своей группе третье место и попал в сетку Пути регионов.

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