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Тренер «Спортинга»: переход Роналду? Вы должны были спросить у него

Тренер «Спортинга»: переход Роналду? Вы должны были спросить у него
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном переходе нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в клуб.

«Я ни о чём не буду просить. Только о большем терпении и вере нас. Подписания будут в январе или летом.

Роналду? Он был в Катаре, у вас была возможность спросить у Криштиану об этом на пресс-конференции, но вы этого не сделали. Вы уже спрашивали у меня 500 раз, и я уже отвечал», — приводит слова Рубена Аморима MaisFutebol.

Криштиану Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Осенью Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» и в данный момент является свободным агентом. Он принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Португалии. Его команда уступила Марокко в четвертьфинале.

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