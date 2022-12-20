Тренер «Спортинга»: переход Роналду? Вы должны были спросить у него

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос о возможном переходе нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в клуб.

«Я ни о чём не буду просить. Только о большем терпении и вере нас. Подписания будут в январе или летом.



Роналду? Он был в Катаре, у вас была возможность спросить у Криштиану об этом на пресс-конференции, но вы этого не сделали. Вы уже спрашивали у меня 500 раз, и я уже отвечал», — приводит слова Рубена Аморима MaisFutebol.

Криштиану Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Осенью Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» и в данный момент является свободным агентом. Он принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Португалии. Его команда уступила Марокко в четвертьфинале.