Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито может возобновить карьеру в итальянском «Дженоа». Об этом сообщил журналист Николо Скира.
«Переход Миммо Кришито в «Дженоа» в качестве свободного агента находится на завершающей стадии. Готовится контракт до июня 2023 года», — написал Скира в «Твиттере».
35-летний Кришито, последним клубом которого был «Торонто» из МЛС, объявил о завершении карьеры в ноябре 2022 года.
Напомним, Кришито выступал за «Зенит» в период с 2011 по 2018 год. За санкт-петербургский клуб он успел провести 224 встречи во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 29 результативными передачами. Всего за карьеру он отыграл в 524 матчах, а за сборную Италии на его счету 26 игр.
Видео: «Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 декабря 2022
-
02:02
-
01:55
-
01:47
-
01:36
-
01:29
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:46
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:07
- 20 декабря 2022
-
23:57
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:13
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:10
-
22:10