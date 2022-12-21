Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито может возобновить карьеру в итальянском «Дженоа». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Переход Миммо Кришито в «Дженоа» в качестве свободного агента находится на завершающей стадии. Готовится контракт до июня 2023 года», — написал Скира в «Твиттере».

35-летний Кришито, последним клубом которого был «Торонто» из МЛС, объявил о завершении карьеры в ноябре 2022 года.

Напомним, Кришито выступал за «Зенит» в период с 2011 по 2018 год. За санкт-петербургский клуб он успел провести 224 встречи во всех турнирах, в которых отметился 20 забитыми мячами и 29 результативными передачами. Всего за карьеру он отыграл в 524 матчах, а за сборную Италии на его счету 26 игр.

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