Конте: Ришарлисону предстоит МРТ, чтобы понять серьёзность травмы

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о состоянии футболистов, которые вернулись после чемпионата мира с повреждениями.

«Бен Дэвис в порядке и начал работать с нами на прошлой неделе. Он выздоровел.



Родриго (Бентанкур. — Прим. «Чемпионата») приступил к работе. Я думаю, что он будет готов к игре с «Астон Виллой». Что касается Ричи (Ришарлисона. — Прим. «Чемпионата»), то ему предстоит МРТ, чтобы очень хорошо понять серьёзность травмы. Через день мы наверняка узнаем, сколько времени ему нужно для восстановления», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».

Напомним, нападающий сборной Бразилии Ришарлисон повредил подколенное сухожилие в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

В ближайшем туре английской Премьер-лиги команда Конте сыграет с «Брентфордом» 26 декабря. Игра с «Астон Виллой» состоится 1 января.

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