Гендиректор «Айнтрахта»: нам предлагали Роналду. Думаю, его предлагали всем клубам ЛЧ

Генеральный директор футбольного клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне Аксель Хеллманн заявил, что команде предлагали подписать португальского нападающего Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.
«Роналду предлагали даже нам. У меня такое чувство, что его предлагали всем клубам, выступающим в Лиге чемпионов», — приводит слова генерального директора «Айнтрахта» DAZN.
37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт в ноябре после скандального интервью Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану. Слухи о том, что Роналду хочет покинуть английский клуб, ходили ещё летом. Такое желание португальца объяснялось тем, что «Манчестер Юнайтед» не участвует в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
- 21 декабря 2022
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:42
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:29
-
15:22
-
15:16
-
15:16
-
15:05
-
14:57
-
14:57
-
14:45
-
14:20
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:34
-
13:22
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:48
-
12:41
-
12:30
-
12:08