Гендиректор «Айнтрахта»: нам предлагали Роналду. Думаю, его предлагали всем клубам ЛЧ

Генеральный директор футбольного клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне Аксель Хеллманн заявил, что команде предлагали подписать португальского нападающего Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

«Роналду предлагали даже нам. У меня такое чувство, что его предлагали всем клубам, выступающим в Лиге чемпионов», — приводит слова генерального директора «Айнтрахта» DAZN.

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущая команда, «Манчестер Юнайтед», расторгла с ним контракт в ноябре после скандального интервью Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану. Слухи о том, что Роналду хочет покинуть английский клуб, ходили ещё летом. Такое желание португальца объяснялось тем, что «Манчестер Юнайтед» не участвует в Лиге чемпионов в сезоне-2022/2023.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: