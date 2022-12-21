Источник: Месси останется в «ПСЖ» с вероятностью в 90%

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси с большой долей вероятности продлит контракт с парижским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, вероятность того, что аргентинский форвард останется в «ПСЖ», составляет 90%. Месси не хочет переходить в клуб из низших лиг, желая продолжать выступать на высоком уровне ещё как минимум два года.
Переход в «Барселону» возможен только в условиях, если «ПСЖ» не сможет подписать контракт с Месси из-за финансового фэйр-плей.
35-летний Месси сыграл 19 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, забив 12 голов и 14 раз ассистировав партнёрам. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира, одержав победу на турнире 2022 года в Катаре. Месси отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в семи играх на чемпионате мира. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
Месси бросили игрушечную черепашку-ниндзя:
- 21 декабря 2022
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:43
-
18:33
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:42
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:55
-
15:29
-
15:22
-
15:16
-
15:16
-
15:05