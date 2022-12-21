Источник: Месси останется в «ПСЖ» с вероятностью в 90%

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси с большой долей вероятности продлит контракт с парижским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, вероятность того, что аргентинский форвард останется в «ПСЖ», составляет 90%. Месси не хочет переходить в клуб из низших лиг, желая продолжать выступать на высоком уровне ещё как минимум два года.

Переход в «Барселону» возможен только в условиях, если «ПСЖ» не сможет подписать контракт с Месси из-за финансового фэйр-плей.

35-летний Месси сыграл 19 матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне, забив 12 голов и 14 раз ассистировав партнёрам. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира, одержав победу на турнире 2022 года в Катаре. Месси отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в семи играх на чемпионате мира. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

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