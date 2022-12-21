Foot Mercato: Роналду прилетел в Саудовскую Аравию

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, 37-летний португальский форвард прибыл в Эр-Рияд, в котором базируется футбольный клуб «Аль-Насср», с которым, по слухам, Роналду в ближайшее время подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой € 200 млн за сезон.
Ранее Роналду стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт. В текущем сезоне португалец забил три гола и сделал две результативные передачи в 16 матчах за «красных дьяволов». На чемпионате мира 2022 года в Катаре Роналду стал автором одного забитого мяча в пяти сыгранных матчах.
После вылета Португалии в четвертьфинале Роналду поддерживал форму, тренируясь на базе мадридского «Реала».
Роналду уехал с тренировочной базы «Реала»:
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