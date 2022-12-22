Месси удостоился критики за то, что не помешал Мартинесу насмехаться над Мбаппе

Нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси раскритиковали в социальных сетях за то, что он, улыбаясь, стоял рядом с партнёром по сборной Эмилиано Мартинесом, который праздновал победу на чемпионате мира с куклой, изображающей нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Эпизод произошёл в время чемпионского парада сборной Аргентины в Буэнос-Айресе. Месси и Мбаппе являются одноклубниками по французскому «ПСЖ».

«Мартинес публично издевается над Мбаппе, а его товарищ по команде, Месси, стоящий рядом с ним, абсолютно ничего не делает по этому поводу. Это чрезмерно и намеренно», — написал пользователь.



«Это бесстыдное поведение со стороны сборной Аргентины, и, к сожалению, Месси стоит рядом с ним и смеётся», — добавил другой болельщик.

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