Могилевец сравнил Хвичу Кварацхелию с Неймаром

Бывший футболист казанского «Рубина» Павел Могилевец сравнил грузинского нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию, с которым вместе играл в российской команде, с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.

«Чем выделялся молодой Хвича? Мог накрутить несколько соперников, обыграть любого один в один. Хотя первое время не понимал, когда идти в дриблинг, а когда отдать пас, — это пришло с опытом. При Слуцком Хвича получил большую свободу, его не нагружали излишними установками. В этой свободе Хвича и раскрылся.

Правда ли, что Хвича плакал, когда получал удары по ногам на тренировках? Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Но это нормально для молодого. Звёзды на его позиции вроде Неймара делают то же самое. Возможно, Хвича в чём-то копировал его стиль, пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол», — приводит слова Могилевца Sport24.

Кварацхелия сыграл 73 матча за «Рубин», в которых забил девять голов и сделал 18 голевых передач.