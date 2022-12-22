«Мухи, говорю, летают». Появилось видео переговоров судей с матча «Локо» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал видео, на котором слышны судейские переговоры во время матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Судейство – одна из самых закрытых частей футбола. Это видео покажет вам работу футбольного арбитра с другой, ранее неизвестной стороны. Конфликты и шутки с игроками, крики и оскорбления трибун, прессинг тренеров и, конечно, огромная ответственность, которую берёт на себя судья с каждым свистком», — написала пресс-служба РФС.

Видео переговоров судей с матча «Локо» — «Спартак»:

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС)

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв сезона-2022/2023, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — на 14-м месте.