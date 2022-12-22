Арбитр Карасёв: какая может быть грусть, что не поработал на ЧМ? Это жизнь, так получилось

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, сожалеет ли о том, что ему не удалось поработать на чемпионате мира в Катаре.
«Какая может быть грусть, что не поработал на чемпионате мира? Мы с февраля живём немножко в вакууме. Я уже прекрасно понял, что вряд ли, и свыкся с этой мыслью. Это жизнь, так получилось. Не ставил себя на место судей чемпионата мира — я это не люблю. Либо я там, либо меня нет», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В мае ФИФА опубликовала список арбитров, которые в итоге попали на турнир в Катар. Всего на турнире работали 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитра VAR.
Россиянин Сергей Карасёв входил в предварительный список судей на ЧМ-2022, но в итоговом листе арбитров его не оказалось.
- 22 декабря 2022
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