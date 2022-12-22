FIFPro осудила «Рому» за травлю в отношении защитника Рика Карсдорпа

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) осудила действия «Ромы» в отношении защитника Рика Кардсорпа, которого клуб и главный тренер команды Жозе Моуринью обвинили в халатном отношении в матче с «Сассуоло» (1:1) и назвали предателем, из-за чего игрок был вынужден уехать из Рима.

«FIFPro решительно осуждает обращение «Ромы» с Риком Карсдорпом, который в последние недели стал жертвой травли. Карсдорпа публично обвиняли в том, что он «предатель». Это оскорбительный и беспочвенный термин, за который руководство клуба не извинилось, а фанаты неоднократно использовали его в адрес игрока и его семьи. Кроме того, в отношении него возбуждено необоснованное дисциплинарное дело.

Эти действия, по-видимому, являются способом отвлечь аудиторию от недавних плохих выступлений клуба и направлены на оказание неоправданного давления на игрока. Такое поведение несовместимо с Правилами ФИФА о статусе и переходе игроков», — говорится в официальном заявлении FIFPro.

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