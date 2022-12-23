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Марез прокомментировал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги

Марез прокомментировал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу «горожан» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (3:2).

«Приятно забивать и помогать команде победить. В целом, мы хорошо провели матч и заслужили победу. Все вернулись с очень хорошим настроением и готовыми начать всё сначала. Это был сложный соперник для старта. Мы обграли в Кубке лиги „Челси“ и „Ливерпуль“, так что посмотрим, кто будет следующим соперником. Но наша задача в том, тчобы рассматривать каждую игру отдельно и сейчас мы сосредоточены на следующем матча АПЛ, который имеет важнейшее значение для нас на данный момент», — приводит слова Мареза Sky Sports.

Марез в этом матче стал втором одного из голов «Манчестер Сити».

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