Гвардиола — об игре с «Ливерпулем»: Де Брёйне играл так, словно внутри него горел огонь

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвёл итоги победы «горожан» в матче с «Ливерпулем» (3:2), а также прокомментировал игру полузащитника команды Кевина Де Брёйне.



«После чемпионата мира и долгой паузы обе команды сыграли чрезвычайно интенсивно. «Ливерпуль» настолько сложный соперник, что когда он играет хорошо, то может уничтожить тебя.



Получился хороший, зрелищный матч. Нужно похвалить футболистов за то, как они играли.



Де Брёйне играл так, словно внутри него горел огонь. Сколько лет он уже здесь? Семь-восемь? Он настоящая легенда, и я всегда подстегиваю его найти этот огонь», – приводит слова Гвардиолы BBC.



Напомним, вчера завершилась встреча 1/8 финала Кубка Английской футбольной лиги, в которой «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Финальный свисток главного арбитра Дэвида Кута позволил пройти хозяевам поля в 1/4 финала Кубка Английской футбольной лиги.

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