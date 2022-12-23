Источник: «Барселона» сохраняет интерес к Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио по-прежнему может сменить клубную прописку. Футболист остаётся в сфере интересов каталонской «Барселоны», информирует издание Diari Ara.

Согласно сведениям источника, сине-гранатовые продолжают следить за ситуацией вокруг контракта Асенсио с «Реалом». Соглашение сторон рассчитано до июня 2023 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества зашли в тупик.

Отмечается, что у агента Асенсио хорошие отношения с руководством «Барселоны». Это повышает вероятность перехода Марко в каталонский клуб.

Напомним, Асенсио выступает за мадридский «Реал» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в девяти матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент Асенсио находится в расположении сборной Испании и выступает на чемпионате мира — 2022 в Катаре. В 1/8 финала турнира испанская команда сыграет с Марокко. Встреча состоится 6 декабря.

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