Никита Симонян: всей душой болел за Месси на ЧМ-2022. Лионель — выдающийся и великий
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Известный советский футболист и тренер Никита Симонян рассказал, что на чемпионате мира в Катаре поддерживал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Смотрел чемпионат мира как мог. Вы же знаете, сколько мне лет… Всей душой болел за Месси. Лионель — выдающийся и великий. Он заслужил стать чемпионом мира», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Мировое первенство в Катаре выиграла сборная Аргентины. Это третий титул южноамериканской команды в истории.
Для Лионеля Месси это был пятый чемпионат мира, он завоевал титул впервые в карьере. Он был признан самым ценным игроком минувшего турнира.
Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.
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