Никита Симонян: всей душой болел за Месси на ЧМ-2022. Лионель — выдающийся и великий

Известный советский футболист и тренер Никита Симонян рассказал, что на чемпионате мира в Катаре поддерживал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.



«Смотрел чемпионат мира как мог. Вы же знаете, сколько мне лет… Всей душой болел за Месси. Лионель — выдающийся и великий. Он заслужил стать чемпионом мира», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мировое первенство в Катаре выиграла сборная Аргентины. Это третий титул южноамериканской команды в истории.

Для Лионеля Месси это был пятый чемпионат мира, он завоевал титул впервые в карьере. Он был признан самым ценным игроком минувшего турнира.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». Он является рекордсменом по этому показателю.