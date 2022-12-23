Никита Симонян ответил, считает ли финал ЧМ-2022 лучшим в истории турнира

Известный советский футболист и тренер Никита Симонян рассказал, считает ли финал минувшего чемпионата мира лучшим в истории. В драматичном матче сборная Аргентины обыграла французов (3:3, 4:2 пен.).



«Лучший ли это был финал ЧМ, который я смотрел? Да как вам сказать… Ведь я был участником чемпионата мира, в котором было рождение Пеле. Как вы думаете, тот лучше или этот? Или смотрел финалы чемпионата мира с участием того же Пеле. Трудно сказать. Но то, что этот чемпионат мира был одним из лучших — безусловно.



Я бы не стал упрекать французов — у них выдающаяся команда. У них Мбаппе, а здесь Месси. Но на этот раз аргентинец стал чуть повыше, чем француз. По удаче сказать трудно — это всё же мастерство, которым обладает этот великий парень», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.