Никита Симонян ответил, считает ли финал ЧМ-2022 лучшим в истории турнира

Известный советский футболист и тренер Никита Симонян рассказал, считает ли финал минувшего чемпионата мира лучшим в истории. В драматичном матче сборная Аргентины обыграла французов (3:3, 4:2 пен.).
«Лучший ли это был финал ЧМ, который я смотрел? Да как вам сказать… Ведь я был участником чемпионата мира, в котором было рождение Пеле. Как вы думаете, тот лучше или этот? Или смотрел финалы чемпионата мира с участием того же Пеле. Трудно сказать. Но то, что этот чемпионат мира был одним из лучших — безусловно.
Я бы не стал упрекать французов — у них выдающаяся команда. У них Мбаппе, а здесь Месси. Но на этот раз аргентинец стал чуть повыше, чем француз. По удаче сказать трудно — это всё же мастерство, которым обладает этот великий парень», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 23 декабря 2022
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:33
-
16:29
-
16:19
-
16:10
-
15:58
-
15:55
-
15:51
-
15:34
-
15:31
-
15:31
-
15:21
-
15:10
-
15:00
-
14:56
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:35