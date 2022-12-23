Юрген Клопп: в матче с «Сити» увидел хорошие признаки, но не был доволен всем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему турнирной ситуации в английской Премьер-лиге. Мерсисайдцы занимают шестую позицию в турнирной таблице, имея в активе 22 балла и отставая от зоны Лиги чемпионов на семь очков. От лидера турнира — «Арсенала» — красных отделяет 15 баллов.

«Мы позволили создать разрыв между нами и гораздо более захватывающими позициями в турнирной таблице. Мы должны продолжать преследовать лидеров. Я увидел хорошие признаки в матче с «Манчестер Сити», однако не могу сказать, что доволен всем», — приводит слова Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс в своём «твиттере».

В матче 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» в упорной борьбе уступил «Манчестер Сити» — 2:3.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: