Березовский: уход Мхитаряна из сборной — это потеря

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский оценил вклад полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна в армянский футбол.
«Мхитарян — наш самый топовый игрок в истории. Конечно, уход Мхитаряна из сборной — это потеря. Он в который раз показал высокий уровень, играя за «Интер» и принося важные победы им в чемпионате и Лиге чемпионов. Нет, конечно, мы не фавориты в группе отбора на Евро-2024. Там более именитые и опытные сборные, но пока турнир не начался, фаворитов нет. Как начнутся игры, пройдут три или четыре матча, тогда будут и фавориты, и аутсайдеры. Мы же не букмекеры, чтобы оценивать шансы.
Результат очень важен для любой команды, но не нужно забывать, что в сборной Армении в последнее время появляется много молодых. Важно, чтобы они быстрее прошли трудности и сложности в международных матчах и накапливали опыт. Не стоит забывать и про результат. Если процесс становления молодого поколения пройдёт синхронно с результатом, то это будет вообще восхитительно, как в сказке», — приводит слова Березовского Metaratings.
- 23 декабря 2022
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