«ПСЖ» заинтересован в услугах бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда, сообщает The Sun.



Контракт игрока с «красными дьяволами» должен был истечь будущим летом, однако клуб продлил соглашение на год. Это не останавливает руководство парижан, которое давно хочет усилить центральную линию футболистом сборной Бразилии.



По информации источника, манкунианцы рассчитывают выручить за трансфер игрока около £ 30 млн, что не станет препятствием для французского гранда.



Сообщается, что после перехода в «Юнайтед» другого бразильца – Каземиро – Фред рассчитывал закрепиться в основном составе, играя в паре с партнёром по сборной, но главный тренер клуба Эрик тен Хаг предпочитает Фреду Кристиана Эриксена.

Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»: