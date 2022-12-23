«Мне плевать на Ронни». Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили песню ушедшему Роналду

Болельщики «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку бывшему нападающему «красных дьяволов» Криштиану Роналду на матче Кубка английской лиги с «Бёрнли» (2:0).

На видео болельщики английского клуба распевают: «Мне плевать на Ронни. Ронни плевать на меня. Всё, что меня волнует — это «Манчестер Юнайтед».

37-летний португальский форвард покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре после того, как «красные дьяволы» расторгли с ним контракт. Такое решение руководства английской команды было вызвано скандальным интервью Роналду британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором нападающий раскритиковал структуру клуба и главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роналду сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.