Источник: Пике и Иньеста отпразднуют Рождество вместе с Месси в его родном городе

Бывшие одноклубники по «Барселоне» Жерар Пике и Андрес Иньеста прилетят в аргентинский Росарио, чтобы отпраздновать Рождество вместе с Лионелем Месси. Об этом сообщает TNT Sports Argentina.
Напомним, 18 декабря Лионель Месси, являющийся капитаном сборной Аргентины, выиграл чемпионат мира впервые в карьере. После этого вся национальная команда начала праздновать эту победу в Буэнос-Айресе и своих родных городах. Позднее 35-летний Месси заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной.
За «Барселону» троица выступала вместе с 2008 по 2018 год. Пике завершил карьеру в команде в конце 2022 года, Месси ушёл летом 2021-го и перешёл в «ПСЖ», а Иньеста с 2018 года играет за японский «Виссел Кобе».
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса. Видеоролик:
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