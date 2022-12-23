Мартинес — о пенальти Тчуамени: я знал, что мальчик будет нервничать. Он облажался

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, как готовился отбить пенальти полузащитника национальной команды Франции Орельена Тчуамени в послематчевой серии в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я знал, что после того, как я отбил первый пенальти, мальчик (Тчуамени. — Прим. «Чемпионата») будет нервничать. Я пытался переиграть его ментально, и он пробил мимо. Он облажался», — приводит слова Мартинеса Marca.

Эмилиано Мартинес отбил удар нападающего французов Кингли Комана, после чего Тчуамени пробил мимо створа ворот аргентинцев. Этот промах стал определяющим в серии 11-метровых, так как Аргентина реализовала все четыре своих попытки. Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира.

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