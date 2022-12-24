77-летний Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце

Бывший тренер «Баварии» и «Реала» Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце. Он проходил лечение в Дюссельдорфе и после операции провёл две недели в отделении интенсивной терапии.



«Это было худшее время в моей жизни. Я не мог спать. Я думал, что умираю в мучениях.



Хочу выразить благодарность всем врачам и персоналу, которые ухаживали за мной», — приводит слова Хайнкеса Bild.



Как игрок 77-летний Хайнкес со сборной ФРГ выигрывал чемпионат Европы в 1972-м и чемпионат мира в 1974 годах.



В течение тренерской карьеры немец работал в «Шальке», «Реале», «Байере» и других клубах. В сезоне-1997/1998 Хайнкес привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов. Будучи главным тренером «Баварии», в сезоне-2012/2013 специалист выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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