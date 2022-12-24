Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью настроен отклонить предложение возглавить сборную Португалии.
Ранее сообщалось, что 59-летний специалист называется главным претендентом на эту должность. Жорже Мендеш, агент Моуринью, встречался с президентом Федерации футбола Португалии.
Однако сейчас португальский специалист начал сомневаться в решении и близок к отказу от предложения стать главным тренером национальной команды, сообщает Sky Sport Italia.
Отмечается, что Жозе хочет сосредоточиться только на работе главным тренером «Ромы». Контракт португальца с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года.
«Рома» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (41).
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