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«Манчестер Юнайтед» предложит Рашфорду долгосрочный контракт

«Манчестер Юнайтед» предложит Рашфорду долгосрочный контракт
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«Манчестер Юнайтед» предложит нападающему команды Маркусу Рашфорду долгосрочный контракт.

Тренер Эрик тен Хаг очень ценит 25-летнего форварда и хочет, чтобы тот остался любой ценой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Тен Хаг считает Рашфорда важной частью его будущего проекта в английском клубе. В планах провести встречу, на которой футболисту предложат долгосрочное соглашение после активации опции продления контракта на один год.

Рашфорд на чемпионате мира в Катаре забил три гола в пяти матчах. Сборная Англии вылетела в четвертьфинале от Франции, проиграв со счётом 2:1. За французов забивали Тчуамени и Жиру, в составе англичан отличился Кейн.

«Красные дьяволы» имеют в своём активе 26 очков и располагаются на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

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