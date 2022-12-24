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Кафанов предположил, что российские голкиперы смогли бы конкурировать на уровне ЧМ

Кафанов предположил, что российские голкиперы смогли бы конкурировать на уровне ЧМ
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о соответствии уровня российских голкиперов чемпионату мира.

«Могли бы российские вратари конкурировать на таком уровне? Думаю, да. Матчи отборочного цикла с Хорватией, Словенией, Словакией в прошлом году показали, что наши вратари смогли достойно сыграть на таком уровне. У нас в целом много хороших голкиперов. Наша вратарская школа на подъёме», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2022 года в Катаре прошёл с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионом мира стала сборная Аргентины, одержавшая победу в финальном матче с национальной командой Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лучшим вратарём турнира был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

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