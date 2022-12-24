«Манчестер Юнайтед» продлил контракты с Рашфордом, Шоу, Дало и Фредом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объявил, что клуб продлил контракты с четырьмя своими футболистами: защитниками Диогу Дало и Люком Шоу, полузащитником Фредом и нападающий Маркусом Рашфордом.
«Да, я могу это подтвердить. Мы счастливы, потому что команда движется в правильном направлении и эти игроки вносят огромный вклад», — приводит слова главного тренера пресс-служба «красных дьяволов».
«Юнайтед» активировали опции о продлении контрактов на год, в соответствии с которыми соглашения футболистов будут действовать до лета 2024 года.
Рашфорд забил девять голов и отдал три результативные передачи в 20 матчах за английский клуб в текущем сезоне. Шоу сделал два голевых паса в 16 играх. Дало один раз отличился сам и однажды помог это сделать партнёру в 20 проведённых встречах. У Фреда один гол в 17 матчах.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 24 декабря 2022
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