Эриксен: для «Манчестер Юнайтед» важен даже Кубок лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о важности завоевания любого трофея для «красных дьяволов», в том числе Кубка лиги.

«Прошло несколько лет с тех пор, как клуб последний раз выигрывал трофей. Наша цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на каждом соревновании и понять, к чему в итоге придём. Нам не было сказано, что мы должны выиграть конкретно тот или иной кубок — все футболисты просто хотят выиграть как можно больше, но чтобы добиться этого, сначала нужно доказать, что мы этого заслуживаем.

Это касается каждого турнира. Как вы могли видеть по матчу с «Бёрнли», для нас важен даже Кубок лиги. Прежде всего было важно пройти в следующий раунд турнира, а также почувствовать совместную радость победы после возвращения с чемпионата мира», — приводит слова датского хавбека talkSPORT.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: