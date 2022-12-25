«В 2006 году он выиграл ЧМ, а я — чемпионат Москвы». Шунин — о фото с дель Пьеро

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин выложил в соцсети совместное фото с бывшим нападающим сборной Италии Алессандро дель Пьеро.

«В 2006 [году] он выиграл чемпионат мира, а я — чемпионат Москвы с Академией «Динамо», — подписал фотографию Шунин.

Антон Шунин провёл в составе московского «Динамо» всю профессиональную карьеру. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 16 играх Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 19 мячей. Четыре игры голкипер отыграл «на ноль».

Алессандро дель Пьеро выиграл в составе сборной Италии чемпионат мира 2006 года, а также занял второе место на чемпионате Европы 2000 года. Игрок шесть раз помог «Ювентусу» стать чемпионом Италии, а в 1996 году выиграл в составе туринского клуба Лигу чемпионов.