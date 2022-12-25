Марокканский полузащитник Унаи отреагировал на интерес со стороны клубов топ-лиг

Полузащитник «Анже» и сборной Марокко Аззедин Унаи отреагировал на интерес со стороны клубов из топ-чемпионатов.
«Мы все знаем, что есть клубы, которые мной интересуются. Нужно будет принять решение, которое может стать очень важным для моей карьеры. Нужно решить всё правильно. Пока не знаю, чем всё кончится, — останусь ли я в «Анже», или же уйду в другую команду, или же переход будет не зимой, а летом. Я каждый день на связи с президентом нашего клуба, мы примем решение, которое будет выгодным для «Анже» и моей карьеры», — приводит слова Унаи официальный сайт «Анже».
Ранее сообщалось, что в числе клубов, интересующихся игроком, находятся «Лестер», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» из Англии, «Севилья» из Испании и итальянский «Наполи».
- 25 декабря 2022
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