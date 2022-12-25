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«Реал» рассматривает Нагельсмана в качестве преемника Анчелотти

«Реал» рассматривает Нагельсмана в качестве преемника Анчелотти
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман может возглавить «Реал», сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство мадридского клуба рассматривает Нагельсмана в качестве потенциальной замены Карло Анчелотти на случай, если итальянский специалист покинет клуб. Сообщается, что приоритетным вариантом для «Реала» по-прежнему является привлечение бывшего наставника лондонского «Челси» Томаса Тухеля.

Мадридский «Реал» в 14 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является каталонская «Барселона» (37). Мюнхенская «Бавария» в 15 матчах набрала 34 очка и занимает первое место в таблице немецкой Бундеслиги.

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