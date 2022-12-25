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Нигматуллин — о Пиняеве в «Локо»: футбол — бизнес. Теперь он может отправиться в ФНЛ

Нигматуллин — о Пиняеве в «Локо»: футбол — бизнес. Теперь он может отправиться в ФНЛ
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем переходе форварда Сергея Пиняева в стан железнодорожников.

«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол — не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги. Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива». Но в 18 лет это сделать крайне сложно. У Сергея ещё неокрепшая психика, нужно расти. Возможно, Пиняеву нужно было ещё годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ. В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей ещё не готов решать серьёзнейшие задачи, которые стоят перед «Локомотивом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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