Нигматуллин — о Пиняеве в «Локо»: футбол — бизнес. Теперь он может отправиться в ФНЛ

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем переходе форварда Сергея Пиняева в стан железнодорожников.
«Для карьерного роста Пиняеву нужно было остаться в «Крыльях Советов». Но футбол — не всегда спорт, а бизнес. За Сергея заплатили хорошие деньги. Но, к сожалению, «Локомотив» сейчас проблемный. Молодому парню в такой команде будет очень непросто. Хотя, возможно, он станет лидером этого «Локомотива». Но в 18 лет это сделать крайне сложно. У Сергея ещё неокрепшая психика, нужно расти. Возможно, Пиняеву нужно было ещё годик потерпеть и поиграть в «Крыльях». Теперь Пиняев может отправиться в ФНЛ. В любом случае я желаю ему реализовать себя. Он один из талантливейших футболистов России. Но сейчас он больше перспективный. Сергей ещё не готов решать серьёзнейшие задачи, которые стоят перед «Локомотивом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 25 декабря 2022
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:49
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:06
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:25
-
20:25
-
20:06
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:50
-
19:41
-
19:26
-
18:57
-
18:57
-
18:35
-
18:31
-
18:22