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Жена Месси показала рождественское фото с Лионелем и детьми

Жена Месси показала рождественское фото с Лионелем и детьми
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Антонелла Рокуццо, супруга капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась в своих социальных сетях фотографией с празднования Рождества. На фото Месси и супруга предстали с тремя детьми — Тьяго, Матео и Чиро.

«Счастливого Рождества», — написала по-испански Антонелла Рокуццо в соцсетях.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).

Ранее супруга Месси поделилась в своих социальных сетях фотогалереей с прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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