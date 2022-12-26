Жена Месси показала рождественское фото с Лионелем и детьми
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Антонелла Рокуццо, супруга капитана и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась в своих социальных сетях фотографией с празднования Рождества. На фото Месси и супруга предстали с тремя детьми — Тьяго, Матео и Чиро.
«Счастливого Рождества», — написала по-испански Антонелла Рокуццо в соцсетях.
Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.
Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).
Ранее супруга Месси поделилась в своих социальных сетях фотогалереей с прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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