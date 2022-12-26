Эрдоган: на Роналду наложили политические санкции из-за его поддержки палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Криштиану Роналду.



«Не нам сейчас сравнивать Месси и Роналду. Конечно, Криштиану списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули.



Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию.



Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев», – приводит слова Эрдогана Goal.



Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед». В ноябре стороны расторгли контракт после скандального интервью, которое Роналду дал журналисту Пирсу Моргану.



Ранее сообщалось, что португалец может продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии «Аль-Насср».



Роналду со своей национальной командой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре, где сборная Фернанду Сантуша уступила Марокко со счётом 0:1.



Марокканская девочка поиздевалась над Роналду после вылета c ЧМ: