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Марио Балотелли не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную

Марио Балотелли не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную
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Нападающий «Сьона» Марио Балотелли составил символическую футбольную сборную за всю историю.

Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия).
Защитники: Максвелл (Бразилия), Алессандро Неста (Италия), Фабио Каннаваро (Италия), Майкон (Бразилия).
Полузащитники: Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Андреа Пирло (Италия), Стивен Джеррард (Англия).
Нападающие: Антонио Кассано (Италия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

«Пирло гарантирует вам десять голов в год, Яя может на поле всё. Думаю, что это хорошая команда, хотя я не взял тебя, Тьерри, и не взял Криштиану Роналду», — рассказал Балотелли во время благотворительного эфира с Тьерри Анри.

Марио Балотелли показал свой автомобиль после нападения вандалов, декабрь 2020. Видеоролик:

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