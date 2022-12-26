Марио Балотелли не включил Криштиану Роналду в свою символическую сборную

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли составил символическую футбольную сборную за всю историю.

Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия).

Защитники: Максвелл (Бразилия), Алессандро Неста (Италия), Фабио Каннаваро (Италия), Майкон (Бразилия).

Полузащитники: Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Андреа Пирло (Италия), Стивен Джеррард (Англия).

Нападающие: Антонио Кассано (Италия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

«Пирло гарантирует вам десять голов в год, Яя может на поле всё. Думаю, что это хорошая команда, хотя я не взял тебя, Тьерри, и не взял Криштиану Роналду», — рассказал Балотелли во время благотворительного эфира с Тьерри Анри.

Марио Балотелли показал свой автомобиль после нападения вандалов, декабрь 2020. Видеоролик: