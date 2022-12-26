Юрген Клопп намекнул, что «Ливерпуль» совершит трансфер в январе 2023 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии своей команды перед зимним трансферным окном и намекнул, что клуб может совершить в январе трансфер футболиста.

«У двух наших футболистов две тяжёлые травмы. В январе прошлого года к нам присоединился Луис Диас, что очень помогло в той части сезона. Сделать что-то подобное и в этот раз, если это был позитивный ход? Почему бы и нет?» — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Клоппа 22 очка после 14 туров. Ранее сообщалось, что команда может потратить значительные средства на усиление состава в следующем году. Среди её главных целей – дорогостоящие хавбеки Джуд Беллингем и Энцо Фернандес.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: