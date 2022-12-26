Юрген Клопп намекнул, что «Ливерпуль» совершит трансфер в январе 2023 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии своей команды перед зимним трансферным окном и намекнул, что клуб может совершить в январе трансфер футболиста.
«У двух наших футболистов две тяжёлые травмы. В январе прошлого года к нам присоединился Луис Диас, что очень помогло в той части сезона. Сделать что-то подобное и в этот раз, если это был позитивный ход? Почему бы и нет?» — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Клоппа 22 очка после 14 туров. Ранее сообщалось, что команда может потратить значительные средства на усиление состава в следующем году. Среди её главных целей – дорогостоящие хавбеки Джуд Беллингем и Энцо Фернандес.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:
- 26 декабря 2022
-
14:27
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:52
-
13:48
-
13:33
-
13:31
-
13:22
-
13:18
-
13:16
-
12:52
-
12:49
-
12:41
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:20
-
12:13
-
12:13
-
11:57
-
11:41
-
11:40
-
11:37
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:30
-
10:22