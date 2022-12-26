Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом 2022 года в Армении

Нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян – лучший футболист Армении по итогам 2022 года, информирует официальный сайт Федерации футбола Армении.



По итогам голосования Сперцян набрал 76 очков, второе место занял Генрих Мхитарян (74 балла), тройку лучших замкнул футболист «Пюника» Артак Дашян (20).