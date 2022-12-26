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Источник: Мбаппе требует у «ПСЖ» продать Неймара, подписать Кейна и назначить Зидана

Источник: Мбаппе требует у «ПСЖ» продать Неймара, подписать Кейна и назначить Зидана
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выставил три условия, при которых он готов остаться в парижском клубе. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, Мбаппе может уйти из «ПСЖ» либо следующим летом, либо в 2024 году на правах свободного агента. Чтобы этого не произошло, футболист выдвинул своему клубу три условия.

Первое из них — продажа «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара. Клуб пытался продать бразильца ещё прошлым летом, чтобы угодить Мбаппе, однако не нашлось ни одного потенциального покупателя, кто бы смог гарантировать Неймару зарплату на уровне «ПСЖ».

Второе — подписание нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, у которого истекает контракт с лондонским клубом летом 2024 года.

Третье — приглашение на пост главного тренера «ПСЖ» бывшего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Напомним, в прошлом сезоне у Мбаппе истекал контракт с «ПСЖ», ходили слухи о возможном переходе француза в мадридский «Реал», однако форвард принял решение продлить контракт с клубом.

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