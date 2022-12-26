«Челси» лидирует в гонке за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

«Челси» лидирует в гонке за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Sun.



У хавбека сборной Англии осталось 18 месяцев по контракту с «молотобойцами», и он уже отклонил три предложения о продлении соглашения.



Сообщается, что Райс не будет продан в январское трансферное окно, но летом «Вест Хэм» может рассмотреть предложения от других команд, чтобы заработать на продаже игрока.



По информации источника, «Челси» имеет преимущество в трансферной гонке, однако в стане синих опасаются, что гранды из Манчестера могут опередить их в борьбе за полузащитника.



Деклан Райс – воспитанник академии «Челси».



В текущем сезоне он провёл за «Вест Хэм» 15 матчей в АПЛ и забил один гол. В составе сборной Англии на чемпионате мира на его счету пять игр, в которых хавбек не отметился результативными действиями.

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