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«Челси» лидирует в гонке за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса

«Челси» лидирует в гонке за трансфер полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса
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«Челси» лидирует в гонке за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает The Sun.

У хавбека сборной Англии осталось 18 месяцев по контракту с «молотобойцами», и он уже отклонил три предложения о продлении соглашения.

Сообщается, что Райс не будет продан в январское трансферное окно, но летом «Вест Хэм» может рассмотреть предложения от других команд, чтобы заработать на продаже игрока.

По информации источника, «Челси» имеет преимущество в трансферной гонке, однако в стане синих опасаются, что гранды из Манчестера могут опередить их в борьбе за полузащитника.

Деклан Райс – воспитанник академии «Челси».

В текущем сезоне он провёл за «Вест Хэм» 15 матчей в АПЛ и забил один гол. В составе сборной Англии на чемпионате мира на его счету пять игр, в которых хавбек не отметился результативными действиями.

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