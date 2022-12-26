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«ПСЖ» намерен улучшить предложение о трансфере защитника «Интера» Шкриньяра

«ПСЖ» намерен улучшить предложение о трансфере защитника «Интера» Шкриньяра
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«ПСЖ» планирует повысить предложение о трансфере защитника «Интера» и сборной Словакии Милана Шкриньяра, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, французский клуб намерен воспользоваться задержкой в переговорах о продлении контракта между 27-летним словацким футболистом и «Интером» и сделать новое предложение. В «ПСЖ» видят в Шкриньяре преемника Серхио Рамоса.

Напомним, Шкриньяр выступает за миланский «Интер» с 2017 года. В нынешнем сезоне словацкий защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2016 года Шкриньяр вызывается в национальную команду Словакии. Ранее футболист выступал за клубы «Жилина», «Сампдория» и другие команды.

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