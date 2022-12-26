Прокопец: в Азии нет смысла, если нас снимут с ЧМ. А зачем ФИФА делать что-то по-другому?

Спортивный юрист Михаил Прокопец выразил сомнения по поводу целесообразности перехода России из УЕФА в АФК.

«Условная Япония откажется с нами играть. Что тогда? Есть решение CAS, которое утверждает, что так делать можно. Наше руководство с кем-то обговорило такие сценарии? Нам в АФК дали понять, что в таких ситуациях Японии будет присуждено поражение со счётом 0:3? Так что тут важно не само голосование по принятию России в АФК. Если до этого дойдёт, то вопрос уже обсуждён. Во всяком случае, я бы так делал. Я бы никогда не пошёл на голосование без понимания по ключевым вопросам.

Во всём этом нет никакого смысла, если мы на чемпионате мира попадём на Данию, Швецию, Норвегию, но они откажутся с нами играть, и Россию снимут с турнира. И тут ещё большой вопрос: зачем ФИФА делать что-то по-другому? Для них геополитически что-то изменилось?» — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.