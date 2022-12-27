Исполнительный директор «ПСЖ» покинет клуб
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Исполнительный директор «ПСЖ» Жан Клод Блан уйдёт из клуба, сообщает L'Equipe.
По информации источника, специалист получит должность в международной химической компании Ineos, которая является владельцем «Ниццы». Блан возглавит спортивное подразделение компании и будет заниматься делами спонсируемых команд, среди которых «Мерседес» (Формула-1) и Ineos Grenadiers (велоспорт). Руководство «ПСЖ» надеялось сохранить Блана, однако специалист настоял на своём решении.
Напомним, «ПСЖ» в 15 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. В следующем туре чемпионата Франции парижане сыграют с клубом «Страсбург». Встреча состоится 28 декабря.
Новость по темеМбаппе и Неймар сыграют в следующем матче «ПСЖ» со «Страсбургом»
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